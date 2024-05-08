محمود مسلم: نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق هدنة في غزة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن نتنياهو يريد مد الحرب على قطاع غزة حتى يحافظ على منصبه كرئيس للوزراء، ويضع عراقيل كثيرة أمام اتفاق الهدنة.

وأضاف "مسلم" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن وضع فلسطين أفضل لأول مرة لأن هناك توافق فلسطيني فلسطيني على معظم بنود اتفاق الهدنة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الأمر.

كما أشار إلى أن الداخل الإسرائيلي مفكك بين حكومة يمينة متطرفة ونتنياهو مجرم الحرب الذي يحاول الحفاظ على مقعده مهما كانت كمية الدماء التي سالت، وبين بعض أهالي الرهائن الإسرائيليين الذين يتظاهرون يوميًا لإتمام الصفقة في غزة.

وأكد أن مصر ما زالت تبذل جهدها لإتمام المفاوضات، لكن زيادة القصف في رفح يدل على أن نتنياهو إما أنه يحاول الضغط في الاتفاق أو يعرقل الاتفاق، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد أنها غير جادة لهذا الاتفاق.

وتابع أن الحرب على غزة أثبتت عجز المنظمات الدولية وزيف ادعاءات الغرب بضرورة الاحتكام للقانون الدولي وحقوق الانسان وكشفت الأقنعة لكثير من المدعين لمناصري حقوق الانسان.