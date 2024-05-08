مستشار الرئيس الفلسطينى: إسرائيل قد تهجر الفلسطينيين عبر البحر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن نتنياهو منذ اللحظة الأولى للعدوان كان واضحًا عندما قال إنه على سكان قطاع غزة أن يخرجوا باتجاه الجنوب وهذا يعني بالنسبة له الخروج من غزة وإخلاء القطاع وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "الهباش" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هذا ما يريده نتنياهو وليس من قبيل المصادفة أن تغلق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم وفي اليوم التالي مباشرة تعلن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن اكتمال مشروع الرصيف العائم الذي تقيمه في ساحل قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا يعني أنه سيتم فتح البحر فقط لا غير لتهجير الشعب الفلسطيني، وسيكون هو البوابة الوحيدة لمن يريد أن يخرج ولمن يريد أن يستقبل مساعدات.

وتابع: "هم يقولون إنه سيكون باتجاه واحد في استقبال المساعدات فقط، لكن من يضمن لنا هؤلاء، لا ضمانة على الولايات المتحدة ولا على إسرائيل".