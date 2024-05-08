الأربعاء 08 مايو 2024
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محمود مسلم: الوضع أصبح خطرًا.. وإسرائيل ليست عازمة على الهدنة

محمود مسلم
محمود مسلم

قال محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر منذ اليوم الأول تبذل جهودًا ضخمة على المستويات كافة سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، أيضًا من خلال المساعدات التي ترسلها عبر معبر رفح.

وأضاف "مسلم" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الجهد كله خلال الفترة الأخيرة على إتمام اتفاق الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُحسم بعد.

وأشار إلى أن ما يحدث على أرض رفح الفلسطينية من قصف يؤكد أن إسرائيل ليست عازمة على السلام بشكل أو بآخر، موضحًا أن حماس تأخرت في ردها، لكن يجب أن يعلم الجانبان أن الأمر أصبح خطرًا والمنطقة على وشك الانفجار.

وأكد أن الاجتماعات الحالية من أجل التوصل لاتفاق هدنة في غزة هي الفرصة الأخيرة لاستقرار المنطقة، متابعًا: "الأمر صعب وعلى أمريكا والمجتمع الدولي تحمل المسئولية بإتمام هذه الهدنة والضغط على إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

محمود مسلم إسرائيل رفح الفلسطينية الحياة اليوم الحياة

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