الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عصام خليل: جميع الأحزاب تؤيد جهود القيادة السياسية فى حماية الأمن القومى ودعم فلسطين

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن البيانات التي أصدرتها الأحزاب السياسية إحدى الأدوات التي يمكن للأحزاب المصرية أن تقوم بها خلال الفترة الحالية. 

وأضاف "خليل" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن جميع البيانات أجمعت على تأييد الأحزاب السياسية لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية في حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية.

وتابع: هذا أقل شيء يمكن أن تقوم به الأحزاب المصرية في ظل الوضع الراهن الموجود حاليًا"، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية كأنها كانت تنسق مع بعضها لإصدار تلك البيانات.

عصام خليل الأحزاب السياسية حزب المصريين الأحرار مساء dmc

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