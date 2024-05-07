نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح خلال شهر مايو



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر مايو:



وتمثلت التوصيات في الآتي:



أولا: أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالتوصيات المدونة بالجدول

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونظافة نهاية الخطوط وضبط الخراطيم أسفل الاشجار

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

ثانيا: التسميد

الأشجار التي تروى بالغمر

ا- تسميد اشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

ب- الرش الورقي

رش العناصر الصغرى (حديد،زنك،منجنيز) فى صورة مخلبية

ثالثا: برنامج الري

اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

-إذا استمر ظهور حشرة المن يمكن مكافحتها باستخدام موسبيلان بمعدل 25 جرام / 100 لتر ماء

-الاستمرار فى مكافحة الاكاروسات باستخدام أحد المركبات التالية نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس سوبر بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء

-استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء

4-يجب مكافحة فراشة ازهار الموالح استخدم نو مولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء