الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح خلال شهر مايو

الموالح
الموالح


أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر مايو:


وتمثلت التوصيات في الآتي:


أولا: أهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالتوصيات المدونة بالجدول
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونظافة نهاية الخطوط وضبط الخراطيم أسفل الاشجار
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
ثانيا: التسميد
الأشجار التي تروى بالغمر 
ا-  تسميد اشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

ب- الرش الورقي
رش العناصر الصغرى (حديد،زنك،منجنيز) فى صورة مخلبية
ثالثا: برنامج الري
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5  56  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6  64  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8  72  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   90 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
-إذا استمر ظهور حشرة المن يمكن مكافحتها باستخدام موسبيلان بمعدل 25 جرام / 100 لتر ماء
-الاستمرار فى مكافحة الاكاروسات باستخدام أحد المركبات التالية نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس سوبر بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء 
-استخدم فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم / 100 لتر ماء 
4-يجب مكافحة فراشة ازهار الموالح استخدم نو مولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح خلال شهر

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