الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اللواء سيد الجابرى يكشف لـ"الشاهد" تاريخ الفكر الاستعمارى

اللواء سيد الجابرى
اللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن هناك فرق بين هرتزل مؤسس الصهيونية  وسيسل رودز مؤسس جنوب أفريقيا في الفكر الاستعماري، لافتا إلى أن الفكر الاستعماري كان يقوم على عمل شركة ومن ثم تحويلها إلى دولة، وسيسل رودز هو الذي أنشأ روديسيا وأنشأ جنوب أفريقيا، وقد أرسل له هرتزل يطلب منه أن يعلمه كيف ينشيء  الشركة اليهودية.

وأضاف اللواء سيد الجابري، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن التعصب اليهودي وشركاء هرتزل في أمريكا استغلوا فكرة الدولة اليهودية وهي فكرة صهيونية عنصرية استعمارية، لافتا إلى أنه في القرن الـ 18، والـ 19 كان الاستعمار ينشيء شركة ومن ثم تتحول إلى دولة، بريطانيا عملت شركة الهند الشرقية وهي التي استعمرت الهند بالكامل وروز أنشأ شركته، واليوم جاءوا ليقلبوا العالم بعد العولمة وبعد الحروب الرابعة ويجعلون منهم سادة العالم أصحاب الشركات الكبرى والقوى المصرفية الكبرى.

وأوضح أن الاستعمار كان قديما يعمل على فكرة الشركة التي يتم تحويلها إلى دولة، أما الآن فيعمل على تحويل الدولة إلى شركة، وبالتالي أصبح الأسياد الجدد في العالم الآن هم أصحاب المال من المجمع الصناعي العسكري والمجموعات المصرفية الكبرى، وهذا هو المسرح الاستراتيجي الذي يتم العمل عليه.  

اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد هرتزل سيسل رودز الفكر الاستعماري

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