الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اللواء سيد الجابرى لـ "الشاهد": السمة الرئيسية للعدو الإسرائيلى هى الكذب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن السمة الرئيسية للعدو الإسرائيلي هي الكذب، لافتا إلى أنه يكذب طوال الوقت وقد اتضح كذبهم أمام محكمة العدل الدولية، ويمارسون كذبهم يوميا في المنصات الإعلامية.  

وأضاف الجابري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مؤرخينهم أيضا يتسمون بالكذب، لافتا إلى أنه منذ القدم وتوجد دولتان عنصريتان في العالم؛ هما جنوب أفريقيا وإسرائيل، وقد انتهت جنوب أفريقيا والمتبقي هي إسرائيل وسوف تنتهي أيضا وهو التوقع العلمي الاستراتيجي.

وأوضح أن هرتزل عندما بدأ عام 1896 بالقومية الأوروبية وفي عام 1897م كان مؤتمر مونتريال في أمريكا أصبح يوجد قرار يشمل عنصرين متضادين، الناس الذي تقول إن الدولة اليهودية قومية صهيونية فالصهيونية تواجدت مع وجود هرتزل، والناس الآخرين، قالوا إن الديانة اليهودية ديانة روحية كونية وليست لها علاقة بالدول والسياسة. 

إسرائيل اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد هرتزل

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