محلل سياسي: مصر تعاملت "بعقل هادئ" للتوصل إلى هدنة بغزة

قال الباحث السياسي د.محمد كمال إن الدولة المصرية تستعمل مبدأ السياسة الاستراتيجية عند التعامل مع الملف الفلسطيني، حيث بالرغم من الجرائم الصهيونية ورد المقاومة المستمر إلإ أنها لم تتوقف عن الحديث للتوصل لهدنة.

المساعي المصرية

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مصر كانت تتعامل بمبدأ العقل الهاديء من أجل التوصل لهدنة يستطيع أطراف الحرب في فلسطين قبولها وتنفيذها على أرض الواقع.

التوصل لهدنة بغزة

أشار إلى أن الدولة المصرية بذلت كثير من الجهود على المستوى المحلي والسياسي من أجل تحجيم العمليات العسكرية الصهيونية قدر المستطاع لحماية الشعب الفلسطيني من الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين المدني والعسكري على الإطلاق، حيث تهدف إسرائيل تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية الذي كان وقد سبق الإعلام عنه.

وقرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال المجلس في بيانه إنه "قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".