"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء الموافق السابع من مايو إلى الأحد الثاني عشر من مايو 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

كما يسود البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنَّه اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (52) درجة.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل على كافة أنحاء الجمهورية:

حالة الطقس الأربعاء 8 مايو 2024

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس الخميس 9 مايو 2024

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 10 مايو إلى الأحد 12 مايو 2024

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة: