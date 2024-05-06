الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

كتلة الحوار ترحب بموافقة حماس على المقترح المصرى لوقف إطلاق النار

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

رحبت كتلة الحوار بالإعلان الصادر عن حركة حماس الفلسطينية، والذي أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأكدت كتلة الحوار في بيانها، منذ قليل، حتمية وقف إطلاق النار الدائم الذي من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء.

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وشددت كتلة الحوار على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة، كما تؤكد تأخر الأطراف في الأخذ بالمقترح المصري كلف المنطقة الكثير من الدماء كان من الممكن حقنها لذلك نؤكد حتمية الالتزام بجميع النقاط كي نصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.

ودعت كتلة الحوار المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ، واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من أرضه ومقدراته.

كتلة الحوار حركة حماس لوقف إطلاق النار المدنيين المقترح المصري

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