بيلينجهام: أرغب في تحقيق الأبطال مع الريال.. والنوم هو هوايتي المفضلة

أكد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الموسم الحالي، إنه يرغب في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي الإسباني.

وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية: “يجب أن أشكر ريال مدريد على إهتمامهم، هناك العديد من اللاعبين الموهوبين وقد تشرفت لأنهم ظنوا أنني أملك الخصائص والشخصية المناسبة التي تجعلني ألعب لريال مدريد، وعندما أخبروني بالمشروع أقنعوني به ولم يكن علي حتى التفكير في الأمر”.

وأضاف: “أنا أستمتع بكوني لاعب في ريال مدريد في الأوقات الجيدة والسيئة عندما يتعين عليك النهوض والمحاولة مرة أخرى، كل ما يتعلق باللعب على أعلى مستوى في مثل هذا النادي الكبير يبدو رائعًا بالنسبة لي، عليك أن تستمتع بشعور التواجد في موقف سيء وتعتقد أن هذا ليس وقتًا مناسبًا ولكن عليك تحمل المسؤولية ومساعدة الفريق على الخروج من تلك اللحظات السيئة”.

وتابع: “ لقد تمكنت من القيام بذلك هذا الموسم وتمكن الفريق من القيام بذلك مع تصعيد اللاعبين الآخرين ولهذا السبب قمنا بعمل جيد، تلك المباريات التي بدت وكأنها ستنتهي بالتعادل أو الهزائم وتمكن لاعب ما من قلب الأمور إنه شعور عظيم”.

وواصل: “ريال مدريد هو دائمًا أعلى مستوى يمكن أن تطمح إليه في كرة القدم، لقد كان هذا دائمًا هو المستوى الذي أردت الوصول إليه ويمكنني الوصول إليه لكنني لم أعتقد أنني سأصل إلى هناك بهذه السرعة، الآن أنا هنا وأشعر بالامتنان كل يوم لأنني قادر على تمثيل هذا النادي إنه جزء كبير من حياتي الآن، إنها حياتي حقًا”.

وأكمل: “هوايتي المفضلة النوم، والثنائي كروس ومودريتش هم أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم”.

وعن لقب واحد يريد الفوز به: "دوري أبطال أوروبا ويجب علي قول ذلك لأنه عندما تكون لاعب في ريال مدريد عليك الفوز بدوري أبطال أوروبا.