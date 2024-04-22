بيلينجهام يفوز بجائزة لوريوس لأفضل اكتشاف في 2024

توج الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل اكتشاف لعام 2024 اليوم الاثنين المقام في مدريد بإسبانيا.

ويتوهج بيلينجهام في موسمه الأول مع النادي الملكي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات كما يقترب من حسم لقب الليجا والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، توج بجائزة "لوريوس" كأفضل رياضي عن عام 2023.

وتضم قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل رياضي لعام 2024 كلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لاعب كرة التنس، الأمريكي نواه ليلاس، والسويدي موندو دوبلانتيس، لاعبا ألعاب القوى، بالإضافة إلى الهولندي ماكس فرستابن، لاعب سباق السيارات.

فيما تضم قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل رياضية لعام 2024 كلًا من البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة كرة المضرب، الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأمريكية ميكايلا شيفيرين، لاعبة التزلج على الجليد، العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون، العداءة الكينية فيث كيبييجون، والعداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون.