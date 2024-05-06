الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قضم الأراضي.. توقعات حول انتشار قوات الاحتلال في رفح قبل العملية العسكرية

غزة
غزة

توقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نوع القوات التي يتوقع أن يكون قد تم الدفع بها شرق رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استعدادًا للعملية العسكرية في رفح، على رأسها وحدات تابعة للفرقة 162، والتي اكتمل تجهيزها منذ فترة في معبر كرم أبو سالم خاصة كتيبة المشاة.

نوع القوات في رفح

وأيضًا: «الميكانيكية 424، وكتيبة المشاة 931 التابعين للواء المدرع 401 يضاف إليهما كتيبة المشارة 46 التابعة للواء ناحال، وكتيبة الهندسة العسكرية 601 التابعة لنفس اللواء»، ومن المتوقع أن تشرع هذه القوات في الانتشار بالمثلث العملياتي الذي تم التنويه بإخلائه شرق رفح.

قضم الأراضي

بعد هذه المرحلة الأولية، وفق المركز، من المرجح أن تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق إخلاء في مناطق أخرى من رفح، بحيث تنضم وحدات تابعة للفرقة 98 إلى وحدات الفرقة 162 للعمل إلى جانبها.

وبهذه الطريقة يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي العمل في مدينة رفح بشكل تدريجي، ضمن استراتيجية «قضم الأراضي»، والتي تستهدف الضغط على المدنيين للخروج من مدينة رفح، خاصة مع التعطيل المتوقع لمعبر رفح.

ويتضح أن الهدف الرئيسي لهذه العملية، هو تأمين ممر ثان في غزة على محور «فيلادلفيا»، مماثل لمحور «نتساريم»، وإلحاق أضرار بالكتائب المتبقية لحركة حماس في مدينة رفح وتقدر بأربع كتائب.

على الجانب الآخر، صرح مسؤول في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي للقناة الثالثة عشرة، أنه تم مساء أمس التصويت على البدء في عملية عسكرية في مدينة رفح، إلا أن الوحدات الهندسية الإسرائيلية قامت خلال الأسبوع الماضي بإنشاء قاعدة لوجيستية داخل معبر كرم أبو سالم، بجانب شق طريق يمر بمحاذاة مطار غزة القديم، وهو الطريق الذي بدأت القوات العاملة في شرق مدينة رفح اليوم استخدامه.

رفح الإحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم قضم الأراضي اخلاء

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح