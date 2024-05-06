البُعد عن السياج الأمنى.. إسرائيل تستعد للعملية العسكرية فى رفح

صباح اليوم الإثنين، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مدينة رفح، كان من بينها منشور طالبت فيه المدنيين بعدم الاقتراب من السياج الأمني الجنوبي والشرقي في محيط كرم أبوسالم، ومحيط الحدود الإسرائيلية مع مصر، وفق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وطالبت جميع المتواجدين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا بلدة «الشوكة» وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع والبيوك، وقاطني المربعات السكنية أرقام 10 و11 و12 و13 و149 و150 و169 و289 و270، بالإخلاء الفوري في منطقة المواصي، مع تحذيرهم من التحرك شمالًا نحو وادي غزة.

خريطة مدينة رفح - الصورة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



تحذيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي

ويصف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المنشورات بأنها عملية إخلاء محدودة تستهدف فقط المناطق الشرقية لمدينة رفح، وصولًا إلى التماس مع طريق صلاح الدين.

وأوضح أنها في نفس الوقت تشمل نحو نصف الخط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتضم مناطق سكنية أو بها نازحون، إذ تشير التقديرات إلى تواجد أكثر من ربع مليون فلسطيني فيها من ضمنهم عشرات الآلاف من النازحين.

خريطة مدينة رفح - الصورة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ووفق المركز، فإن السبب المعلن لاستهدافها هو أنها كانت الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ الفلسطينية نحو كرم أبوسالم، إذ إن منطقة الإخلاء تشمل معبري رفح وكرم أبوسالم والممرات التابعة لهما، والتي عن طريقها يتم إدخال المساعدات، كما يقع ضمن نطاق منطقة الإخلاء أيضًا مستشفى أبويوسف النجار، وهو المستشفى المركزي والوحيد برفح، إلى جانب المنطقة الإنسانية الجديدة التي تشمل مستشفيات ميدانية وخيامًا ومؤنًا متزايدة من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات.

وجاءت التحذيرات الإسرائيلية قبل عملية قوات الاحتلال في مدينة رفح التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وفق وسائل الإعلام العبرية.