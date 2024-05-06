مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القاهرة الفيوم

لقى مواطن في الأربعينات من عمره مصرعه، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة لمواطن، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت مواطنًا أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.