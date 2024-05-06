متلازمة تكيس المبايض.. من التشخيص إلى العلاج

تعتبر متلازمة تكيس المبايض هى حالة ينتج فيها المبيض كمية غير طبيعية من الأندروجين مما يؤدي إلى تكوين كيس في المبيضين، ويمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى ظهور أعراض متلازمة تكيس المبايض.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي عدم انتظام الدورة الشهرية وتقلب المزاج وتكوين حب الشباب والسمنة. "عندما تفرط الغدد الكظرية في إنتاج الكورتيزول (وهرمونات التوتر الأخرى)، فإنها تعمل لوقت إضافي عندما نواجه لحظات عصيبة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث الكثير من هذه الأعراض في نفس الوقت. عدم القدرة على القيام بما ينبغي عليها من الداخل.

أسباب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

الكثير من الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة الوزن – وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى دهون البطن العنيدة.

الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، بكميات قليلة يمكن أن يبقينا في حالة تأهب وتركيز، ولكن أكثر من ذلك يمكن أن يجعلنا نشعر بالتوتر والسلبية.

القلق هو أحد الأعراض الشائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض. شرب الكافيين وممارسة التمارين الرياضية المكثفة يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول في الجسم.

يمكن أن يحفز الكورتيزول نظام الغدة الكظرية للدخول في وضع القتال أو الطيران. هذا يمكن أن يجعلنا نفقد النوم ونشعر بالإرهاق.