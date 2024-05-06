برلمانى: تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يعكس الإصلاحات الشاملة التى نفذتها الحكومة

ثمّن النائب شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد نجاح مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن صواب السياسات التي اتخذتها الدولة فى الآونة الأخيرة.

دليل على تعافى الاقتصاد المصرى

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة لإيجابية دليل على تعافي الاقتصاد المصري، ونجاحه في اجتياز الأزمات المحلية والدولية التي واجهها على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل ذلك، ومنها إبرام العديد من الصفقات الاستثمارية.

انعكاس للإصلاحات الاقتصادية

ونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن قرار "فيتش" يعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.



شهادة ثقة قوية فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية

وتابع أن تحول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة قوية في مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتُشجع على استمرار هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد قال إن تغيير منظمة وكالة "فيتش" الائتمانية نظرتها للاقتصاد المصري من مستقبلية لإيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وأكد أن التصنيف يعكس شهادة كبيرة للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري بعد نجاح الحكومة في اكتساب صفقات استثمارية كبيرة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بخطوات إيجابية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن ضبط سعر الصرف، وكل هذه الأمور انعكست على نظرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية.