"المصريين الأحرار": تصنيف فيتش الإيجابى يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكدت د. هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القيادة السياسية استهدفت إجراء إصلاحات اقتصادية جادة، وقد انعكس ذلك إيجابًا على التصنيف الائتماني للدولة المصرية، حيث أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

انخفاض مخاطر التمويل الأجنبي

وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار إلى أن هذا التعديل الإيجابي وُجّه إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وترجع "واصل" هذا التقدم إلى الخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، ما يؤكد أن إجراءات القيادة السياسية تُثمر نتائج إيجابية في ظل التحديات العالمية التي تواجهها دول العالم.

تأثيرات صفقة رأس الحكمة

وأشارت "واصل"، في تصريحات صحفية، إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف، وقد نتج عن ذلك تحقيق مرونة في أسعار الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وذلك وفقًا لآليات السوق.

ووصفت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار تصريحات وكالة "فيتش" حول الإصلاحات الجارية في مصر بأنها بمثابة شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي المصري خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

وأوصت "واصل" الحكومة بالتوسع في الاستثمارات محليًا وعالميًا، وذلك إلى جانب استكمال الإصلاحات والإجراءات في السياستين المالية والنقدية، مشيرة إلى أن لذلك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار العمل على نفس النهج.

وشددت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب على ضرورة وضع خطة تستهدف تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.