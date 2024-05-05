أستاذ اقتصاد: تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مهم لنظرة المؤسسات الدولية لمصر

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن تعديل مؤسسة "فيتش" نظرتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري الذي يتميز بالصلابة والمرونة، موضحًا أن دول العالم شهدت الكثير من الأزمات، وكان الاقتصاد المصري قادرًا على تخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطن.

انخفاض مخاطر التمويل وقدوم استثمارات أجنبية مباشرة لمصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التعديل أيضًا مهم جدًا لنظرة المؤسسات الدولية لمصر بسبب انخفاض مخاطر التمويل، وقدوم استثمارات أجنبية مباشرة لمصر.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الاستثمارات دائمًا تأتي إلى الدول التي تتميز بالاستقرار مثل مصر، مؤكدًا أن "فيتش" من الوكالات المتشددة في تغيير رؤية إلا إذا رأت ذلك من خلال تحسن الاقتصاد وجدية خطوات الإصلاح الاقتصادي.