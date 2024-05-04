السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتمانى إلى "إيجابية".. خبير اقتصادى يوضح

فيتش
فيتش

علق الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والدراسات بمركز الحبتور، على رفع  وكالة فيتش آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية، قائلًا: "إن وكالة فيتش وثلاث وكالات أخرى هي وكالات للتصنيف الائتماني، ومعناه تقييم مخاطر عدم السداد، أي أن هذه الوكالات تقول للمستثمرين إن مخاطرة عدم السداد للمقترض هي كذا". 

وأضاف الدكتور محمد شادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر قناة المحور، أن التصنيف الائتماني ينقسم إلى نصفين؛ النصف الأول هو درجة التصنيف، وهو لم يتم تعديله من قِبل فيتش أو أي طرف آخر، وإن ما تم تعديله هو النظرة المستقبلية، أي أن القادم من الاقتصاد خلال المدى المتوسط ماذا سيكون". 

وأوضح أن النظرة الخاصة بنا عند فيتش كانت مستقرة وثابتة على ما هي عليه، وعدلتها فيتش اليوم إلى موجبة أو إيجابية أي أن الاتجاه الخاص بالاقتصاد المصري سوف يتحسن في المستقبل، لافتًا إلى أن هذا التصنيف ستتم الاستفادة منه بأن الناس ستعطينا أموالًا أكثر بمخاطرة أقل.

محمد شادي التصنيف الائتماني وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الاقتصاد المصرى

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