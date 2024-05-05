الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" بالسويس يهنئ الكنائس بعيد القيامة المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس عددا من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

txt

قيادات محافظة سوهاج تزور المطرانيات وتقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

ونقل وفد الحزب تهنئة النائب د.عصام خليل رئيس الحزب والأمانة المركزية إلي رعاة وقادة الكنائس.

وزار وفد الحزب الأنبا بموا اسقف الكنيسة القبطية بالسويس، وأيضا الكنيسة الكاثوليكية برعاية الأب ارسانى يوسف، ورعاة كنيسة الآباء الفرنسيسكان الأب جوزيف.

txt

ملاجئ العيد.. كيف يرعى خدام الكنيسة الأيتام في عيد القيامة؟

وقاد وفد الزيارة د.عادل فاضل، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب بالمحافظة، زار أيضا الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، وكان فى استقبالهم القس جيمى وكنيسة الأنبا انطونيوس وكان فى استقبلهم القمص صليب داود راعى الكنيسة، إضافة الى زيارة الجمعية القبطية الخيرية الارثوذكسية بالسويس للتهنئة بعيد القيامة، كما زار "المصريين الأحرار" يهنئ كنائس القليوبية بعيد القيامة المجيد.

وزار حزب "المصريين الأحرار" برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كنائس محافظة القليوبية للتهنئة بعيد القيامة المجيدة.

حيث زار حامد أبوالخير كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة طوخ، ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة المركزية إلي القمص تيموثاوس وشعب الكنيسة.

حزب المصريين الأحرار محافظة السويس عيد القيامة كنائس السويس تهنئة

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل