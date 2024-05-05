"المصريين الأحرار" بالسويس يهنئ الكنائس بعيد القيامة المجيد

زار وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس عددا من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

ونقل وفد الحزب تهنئة النائب د.عصام خليل رئيس الحزب والأمانة المركزية إلي رعاة وقادة الكنائس.

وزار وفد الحزب الأنبا بموا اسقف الكنيسة القبطية بالسويس، وأيضا الكنيسة الكاثوليكية برعاية الأب ارسانى يوسف، ورعاة كنيسة الآباء الفرنسيسكان الأب جوزيف.

وقاد وفد الزيارة د.عادل فاضل، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب بالمحافظة، زار أيضا الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، وكان فى استقبالهم القس جيمى وكنيسة الأنبا انطونيوس وكان فى استقبلهم القمص صليب داود راعى الكنيسة، إضافة الى زيارة الجمعية القبطية الخيرية الارثوذكسية بالسويس للتهنئة بعيد القيامة، كما زار "المصريين الأحرار" يهنئ كنائس القليوبية بعيد القيامة المجيد.

وزار حزب "المصريين الأحرار" برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كنائس محافظة القليوبية للتهنئة بعيد القيامة المجيدة.

حيث زار حامد أبوالخير كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة طوخ، ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة المركزية إلي القمص تيموثاوس وشعب الكنيسة.