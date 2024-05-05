الأحد 05 مايو 2024
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خبير اقتصادى: خبر "فيتش" عن الاقتصاد مبهج لجميع المصريين وهذا ما نستحقه

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

علّق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على قرار وكالة "فيتش" بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وقال "البهواشي"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذا الخبر مبهج جدًا لجميع المصريين، ويضع الاقتصاد المصري مرة أخرى على الطريق الذي يستحقه.

وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد، خلال الفترة الماضية، تراجعات من أغلب مؤسسات التصنيف؛ بسبب ازدواج سعر الصرف بوجود سعرين الرسمي والسوق السوداء، ووجود فجوة في توفير العملة الصعبة بسبب الأزمات العالمية.

وتابع: "لكن مصر استطاعت من خلال أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع رأس الحكمة في القضاء على الفجوة الدولارية".

فيتش وكالة فيتش الاقتصاد المصرى الاقتصاد اكسترا نيوز

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