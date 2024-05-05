الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2.6 طن فسيخ فاسد خلال حملة مكبرة فى الدقهلية

فسيخ فاسد خلال حملة
فسيخ فاسد خلال حملة مكبرة في الدقهلية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إنه تم ضبط 2600 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخزنة في مخزن به نقص في الاشتراطات الصحية وذلك حلال حملة مكبرة.

وشن مكتب التفتيش والرقابة على الأغذية بمدينة المنصورة، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وصحة الأغذية المقدم للمواطنين، وذلك بناء على الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وتوجيهات الدكتورة علياء ابو السعود مدير الإدارة الصحية بالمنصورة.

المرور على 17 منشأة غذائية 

تم المرور على 17 منشاة غذائية تنوعت بين  محلات بيع الأسماك المملحة والاسماك المدخنة بمناسبة أعياد شم النسيم  وإعدام 300 كيلو أسماكًا مدخنة، ومملحة ومجمدة 120 كيلو اسماك طازجة متغيرة في خواصها وتحرير عدد 14 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية وكذا تم سحب 8 عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرار الحملات التفتيشة على مدار الأسبوع لضبط المخالفين ومنع التلاعب أو الغش فى المنتجات الغذائية.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية المنصورة

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