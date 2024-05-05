"الداخلية" تواصل حملات مكافحة جرائم المخدرات في الجيزة والمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأحد، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتيِّ أمن الجيزة والمنوفية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، ربة منزل بدائرة مركز شرطة الأهرام وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الآيس ومبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي ميزان حساس.

وفي مديرية أمن المنوفية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السادات وبحوزته 6،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقتين ومبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.