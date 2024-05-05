أشرف صبحي يوجه بتشكيل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة موسعة للتفتيش المالي والإداري تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للقيام بأعمال شؤونها والتفتيش والتحقيق في نادي الطيران الرياضي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق في مشادة مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أنه من المقرر أن تتولى اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادي وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التي وقعت أثناء انعقاد المجلس والتي تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادي الطيران الرياضي، والتأكد من انتهائها بشكل كامل، وعودة الاستقرار للنادي، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الأعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحي المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المحددة في هذا الشأن.

وزير الرياضة يُهنئ منتخب السباحة بتصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة الإفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للسباحة بتصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة الافريقية للسباحة، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إبريل وحتى 5 مايو، بأنجولا.

وتصدرت البعثة المصرية جدول ترتيب ميداليات البطولة برصيد 47 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية، حيث فازت مصر بكأس الرجال بمجموع 9 ميداليات ذهبية وكأس المركز الثاني سيدات بمجموع 6 ميداليات ذهبية، كما فازت بطلة مصر لجين عبد الله بكأس أحسن سباحة بعد حصد 4 ميداليات ذهبية خلال المنافسات.

بينما تواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و14 فضية و11 برونزية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات المتميزة التي حققها أبطال وبطلات منتخب مصر للسباحة خلال منافسات البطولة، حيث تمكنوا من حصد 47 ميدالية متنوعة، ليُتوّجوا بجدارة بلقب كأس البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعدّ تأكيدًا جديدًا على تفوق الرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية، ويعكس جهود التطوير المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة واللجنة الأولمبية المصرية، لرفع مستوى الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للسباحة، على عملهم الدؤوب وجهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما هنّأ أبطال وبطلات المنتخب على مثابرتهم وتفانيهم في سبيل رفع علم مصر خفاقًا في المحافل الدولية.