الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير زراعى: ارتفاع معدلات توريد القمح نتيجة جهود الدولة لدعم المزارعين

توريد القمح
توريد القمح

قال الخبير الزراعي، الدكتور أشرف كمال، إن القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر هذا العام، مشيرًا إلى أن معدلات التوريد مرتفعة جدًا بالمقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة للجهود الكبيرة للدولة في هذا القطاع، حيث تم توريد 1.5 مليون طن في بداية شهر مايو، ما يؤكد أنه سيتم توريد كمية أكثر من المستهدف هذا العام.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بذلت الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، بينها زيادة سعر إردب القمح إلى 2000 جنيه بدلًا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بعد التوريد.

جهود وزارة الزراعة الإرشادية للقمح

وأكد الخبير الزراعي أهمية جهود وزارة الزراعة الإرشادية للقمح، لافتًا إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في الحصول على 100% من التقاوي المعتمدة، والتي يتم إنتاجها تحت إشراف وزارة الزراعة.

خبير زراعي المزارعين توريد القمح جهود الدولة

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