الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير: مشروع "واحة تجلى" يساعد على توفير فرص عمل والتدفق السياحى

محمد كارم الخبير
محمد كارم الخبير السياحي،

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن التنمية المستدامة موجودة في شرم الشيخ منذ فترة، مؤكدًا أنها أول مدينة تطبق المعايير البيئية النظيفة.

مشروع بيئي يساعد على الحفاظ على البيئة المحيطة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مشروع "واحة تجلي" يتضمن العديد من الفوائد، مؤكدًا أنه مشروع بيئي يساعد على الحفاظ على البيئة المحيطة وتوفير فرص عمل والتدفق السياحي.

وأوضح الخبير السياحي أن السياح دائمًا ما يريدون الحصول على هدايا خلال زياتهم شرم الشيخ، وهو ما سيوفره لهم المشروع.

خبير سياحي مشروع واحة تجلي التدفق السياحي فرص عمل شرم الشيخ

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