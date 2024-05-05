الأحد 05 مايو 2024
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مصر

وزيرة البيئة تؤكد جاهزية المحميات لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع وشم النسيم

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية على اختلاف أنواعها والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات.

سبل الأمان للزائرين

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين، حيث يتواجد منقذون بالمحميات البحرية وكذلك باحثون لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

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زيارة المحميات الطبيعية خلال إجازات أعياد الربيع

ودعت وزيرة البيئة المواطنين وخاصة الشباب لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازات أعياد الربيع للاستمتاع بالطبيعة والاستجمام بها والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

دعم الاستثمار البيئى بالمحميات وإزالة المعوقات

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئى بالمحميات وإزالة المعوقات، مؤكدة على أن المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان على نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص لنصل إلى المستويات العالمية في إدارة وحماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة على أننا مستمرون في دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحية البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني. 

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جدير بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.

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