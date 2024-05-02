الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات مشروعات إدارة المخلفات الصلبة

وزيرا البيئة والتنمية
وزيرا البيئة والتنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

تحقيق نتائج ملموسة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، على اهتمام كل الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع؛ وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول استعراض الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وأيضًا الوضع الراهن لإشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين.

ولفتت إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية للتغلب على التحديات التى تمت مواجهتها، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.

ومن جهته؛ أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة المخلفات ومتابعته الدورية للموقف التنفيذي للمنظومة على أرض المحافظات، كما يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات لمتابعة تحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطنين، وكذا مشروعات البنية التحتية الجارية بالمحافظات بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة المستمرة لعمل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة في محافظات الجمهورية المختلفة بما يحفظ حق الدولة فيما يخص تعاقداتها مع تلك الشركات، وكذا حق المواطنين في الحصول على خدمات نظافة جيدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف المهم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على توطين ونقل الصناعة والتكنولوجيا المرتبطة بمجال المخلفات الصلبة بشراكة استراتيجية مع شركات القطاع الخاص المصرى والكوادر المحلية المتخصصة بما يسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لكل العاملين في تلك المنظومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن كلة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات تسعى لتوطين تكنولوجيا متنوعة لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة لتقليل حجم المرفوضات النهائية التي ستصل لخلايا الدفن الصحى الآمن.

الدكتورة ياسمين فؤاد هشام آمنة وزير ا التنمية المحلية المخلفات البلدية الصلبة المحافظات الهيئة العربية للتصنيع ياسمين فؤاد

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