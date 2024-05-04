قصواء الخلالى: دور مصر الوطنى والمشرف فى القضية الفلسطينية سيسجله التاريخ (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور مصر الوطني والمشرف في القضية الفلسطينية سيسجله التاريخ، مؤكدة أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية، حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية، وهو ما تصدت له المؤسسات الإعلامية في مصر.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ ومبنى خدمات مصر والمركز التكنولوجي والحديقة المركزية، بالإضافة إلى زيارة "واحة تجلي" وتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة.

وأشارت "الخلالي" إلى أن زيارة مجلس الوزراء شملت أيضًا تفقد القرية التراثية ومضمار الهجن ومركز الرصد الأمني الموحد.