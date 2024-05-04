السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: دور مصر الوطنى والمشرف فى القضية الفلسطينية سيسجله التاريخ (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور مصر الوطني والمشرف في القضية الفلسطينية سيسجله التاريخ، مؤكدة أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية، حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية، وهو ما تصدت له المؤسسات الإعلامية في مصر.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ ومبنى خدمات مصر والمركز التكنولوجي والحديقة المركزية، بالإضافة إلى زيارة "واحة تجلي" وتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة.

وأشارت "الخلالي" إلى أن زيارة مجلس الوزراء شملت أيضًا تفقد القرية التراثية ومضمار الهجن ومركز الرصد الأمني الموحد.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المؤسسات الإعلامية القضية الفلسطينية الإعلام العالمي المشروعات التنموية والخدمية شرم الشيخ رئيس مجلس الوزراء واحة تجلي القرية التراثية مضمار الهجن مركز الرصد الأمني

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب