حكومة الاحتلال تدرس إمكانية إرسال وفد مفاوض إلى القاهرة الليلة

ذكرت قناة كان العبرية نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تدرس إمكانية إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة الليلة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة الوفدين لإجراء مشاورات حول وقف إطلاق النار وإبرام هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

حماس ترسل وفدها للقاهرة بروح إيجابية

وسبق، وأكدت حركة حماس "أن وفدًا قياديًا من الحركة سيتوجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى صفقة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وجاء في بيان للحركة: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجّه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرًا، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمة على إنضاج الاتفاق



وأكد البيان: "أننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق من اليوم نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الورقة الأخيرة التي تسلمتها حركة حماس تضمنت نقاطًا ايجابية وتراجعًا في الموقف الإسرائيلي يمكن البناء عليه.

وقال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي، مساء اليوم السبت، إن الحركة معنية بعودة النازحين وإعادة الإعمار وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة.

وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن حركة حماس ذاهبة للمفاوضات في القاهرة بروح إيجابية.

وأكد مرداوي أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه وغزة أظهرته للعالم على حقيقته المهزومة.