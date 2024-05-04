السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل متهم بقتل ربة منزل في مشاجرة بشبرا الخيمة 4 أيام

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل ربة منزل داخل شقته بشبرا الخيمة، إثر مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على كمية من المخدرات.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب مناظرة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

ونجحت مباحث القليوبية من القبض على المتهم بقتل ربة منزل داخل شقته بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حيث تبين أن المتهم كان برفقة المجني عليها داخل الشقة، ونشبت بينهما مشاجرة للخلاف على كمية من المخدرات حصلت عليها المجني عليها دون علم المتهم، فقام المتهم بالتعدي عليها بالضرب ما أدى إلى وفاتها وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام بشبرا، وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم اول شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة في شبرا الخيمة دائرة القسم.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين مقتل ربة منزل على يد شخص وتبين أن المجني عليها كانت برفقة المتهم بمنزله وكانت تقوم بالتردد عليه من حين لآخر، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب قيام المجني عليها بسرقة المواد المخدرة الخاصة بالمتهم وقام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

جهات التحقيق محافظة القليوبية عاطل ربة منزل مشاجرة

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