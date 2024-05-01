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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 سنوات سجن لميكانيكي ونجله شرعا في قتل شاب بالجيزة

صورة أرشيفية لمسجون
صورة أرشيفية لمسجون

قضت الدائره 23 جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل ووالده ميكانيكي؛ لاتهامهما بالشروع في قتل شاب أثناء مشاجرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي عبدالشافي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين «محمد عزت» 33 سنة، و«عزت.ع» 64 سنة، ميكانيكي، شرعا في قتل المجني عليه «مهند ا ف» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض، وكذلك قطعة حديدية، وما أن لاحظا المجني عليه توجها نحوه ووجها ضربات متتالية بسلاحيهما استقرت في أماكن متفرقة بجسده.

مشاجرة عاطل جنايات الجيزة الشروع في قتل ميكانيكي

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