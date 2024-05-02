قيادي بـ"مستقبل وطن": زيادة دعم إعانات الطوارئ عيدية الرئيس السيسي للعمال

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إعطاء عيديه للعامل في عيدهم من خلال قراره بزيادة الدعم المقدم للعمال من صندوقإعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وهو ما يؤكد حجم اهتمام الجمهورية الجديدة بعمالها، وإيمانها الكبير بالدور المهم الذي يؤيده عمال مصر من أجل بناء وطنهم، وهو ما يترجم في مشروعات كبرى تعيد بناء البنية التحتية لمصر وتساهم في جذب الاستثمارات مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

رسائل طمأنة من جانب الرئيس

وأشار "رزق"، إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال عيد العمال تضمنت رسائل طمأنة ليس فقط لعامل مصر بل لكل جموع الشعب المصري من خلال تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهد لمكافحة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال الإجراءات الاقتصادية التيتتخذها الدولة المصرية من أجل التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وإطلاق مبادرات لخفض الأسعار والإفراجات الجمركية التي كان لها أثر بالغ في خفض الكثير من أسعار السلع الأساسية بنسب كبيرة في السوق خلال الفترة الراهنة.

دعم الدولة لعمال مصر

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رسائل الرئيس السيسي بشأن دعم الدولة لعمال مصر كانت واضحة، من خلال التأكيد على إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية بجانب الاستمرار في منظومة التدريب المهني والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، خاصة أن الرئيس السيسي أكد في خطابه تمسك الدولة المصرية دائما بحقوق عمال مصر، وهو ما يؤكد حجم إيمان الدولة بأهمية العمال والدفاع عنهم خاصة مع الجهد الكبير لعمال مصر لإعادة ببناء البنية التحتية في مصر.

وأشار "رزق"، إلى أن الرئيس السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، وحصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء في الأجور والعلاوات والمعاشات، وجاءت مكافأة على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بدورهم في بناء مصر الحديثة.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي لحكم مصر أولى اهتماما كبيرا بملف الأيدي العاملة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع تلك الفئة لتوفير حياة كريمة لهم.