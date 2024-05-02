الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": زيادة دعم إعانات الطوارئ عيدية الرئيس السيسي للعمال

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إعطاء عيديه للعامل في عيدهم من خلال قراره بزيادة الدعم المقدم للعمال من صندوقإعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وهو ما يؤكد حجم اهتمام الجمهورية الجديدة بعمالها، وإيمانها الكبير بالدور المهم الذي يؤيده عمال مصر من أجل بناء وطنهم، وهو ما يترجم في مشروعات كبرى تعيد بناء البنية التحتية لمصر وتساهم في جذب الاستثمارات مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

txt

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بعيد العمال تؤكد رعايته الدائمة للعمالة المصرية

رسائل طمأنة من جانب الرئيس

وأشار "رزق"، إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال عيد العمال تضمنت رسائل طمأنة ليس فقط لعامل مصر بل لكل جموع الشعب المصري من خلال تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهد لمكافحة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال الإجراءات الاقتصادية التيتتخذها الدولة المصرية من أجل التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وإطلاق مبادرات لخفض الأسعار والإفراجات الجمركية التي كان لها أثر بالغ في خفض الكثير من أسعار السلع الأساسية بنسب كبيرة في السوق خلال الفترة الراهنة.

txt

الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر

دعم الدولة لعمال مصر

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رسائل الرئيس السيسي بشأن دعم الدولة لعمال مصر كانت واضحة، من خلال التأكيد على إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية بجانب الاستمرار في منظومة التدريب المهني والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، خاصة أن الرئيس السيسي أكد في خطابه تمسك الدولة المصرية دائما بحقوق عمال مصر، وهو ما يؤكد حجم إيمان الدولة بأهمية العمال والدفاع عنهم خاصة مع الجهد الكبير لعمال مصر لإعادة ببناء البنية التحتية في مصر.

وأشار "رزق"، إلى أن الرئيس السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، وحصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء في الأجور والعلاوات والمعاشات، وجاءت مكافأة على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بدورهم في بناء  مصر الحديثة.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي لحكم مصر أولى اهتماما كبيرا بملف الأيدي العاملة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع تلك الفئة لتوفير حياة كريمة لهم.

المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم عيد العمال

مواد متعلقة

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي امتداد لسياساته الدائمة في رعاية مصالح العمَّال

"حماة الوطن": افتتاحات الرئيس السيسي تدعم توطين الصناعات والتصدير للخارج

حزب "المؤتمر": عمَّال مصر القوة الدافعة للتنمية وتعزيز مسيرة الاقتصاد

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بعيد العمال تؤكد رعايته الدائمة للعمالة المصرية

قيادى بالمؤتمر: المباحثات المصرية الكويتية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

"حماة الوطن": منح الرئيس السيسى لأمير الكويت قلادة النيل تأكيد على توطيد العلاقات الثنائية

"صحة الشيوخ" توصي بعقد اجتماع تنسيقي لتحديد الجهة المنوطة بتقييم الأطباء الوافدين

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالي حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا