الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إلهام صفى الدين تظهر حليقة الرأس فى أحدث ظهور لها (صور)

إلهام صفي الدين
إلهام صفي الدين

شاركت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة أخت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لها.

الفنانة الشابة إلهام صفي الدين

ونشرت إلهام صفي الدين، صورا جديدة لها أثناء تواجدها في أحد الأماكن لقضاء العطلة الصيفية، وهي حليقة الرأس نتيجة ظهورها في مسلسل إمبراطورية ميم التي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2024.

وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر صفحتها الرسمية، بسبب الصور التي نشرتها، ووصفها البعض منهم بالشجاعة، والبعض الآخر بالجميلة.

إلهام صفي الدين

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي بالقاهرة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم إلهام صفي الدين الفنانة الشابة إلهام صفي الدين الفنانة الهام شاهين

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