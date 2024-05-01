برلمانى: سيناء تشهد عملية تنمية شاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، قائلًا إن الدولة حريصة على تنمية جميع رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء جزء عزيز وغال من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت على وضع خطط مدروسة للتنمية في جميع المجالات.

شبه جزيرة سيناء

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة على أن توفر جميع السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار استراتيجية تعمير سيناء وفي إطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بجميع باقي مناطق الجمهورية.

تحقيق التنمية المتكاملة

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد يصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل" تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزًا لبث الإرهاب في المنطقة.