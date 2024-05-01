الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد العمال

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأحر التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال الحزب، في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي، إنّ هذه المناسبة الوطنية المجيدة تُخلّد ذكرى كفاح ونضال العمال المصريين في مختلف المجالات، وتُجسّد عظمة إنجازاتهم ومساهماتهم الجليلة في بناء نهضة الجمهورية الجديدة.

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تحقيق التقدم والازدهار

وتابع الحزب، في بيانه: إذْ يُحيي حزب المصريين الأحرار صمود العمال المصريين وتضحياتهم، فإنه يُؤكّد على أهمية دورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم والازدهار، كما ثمن الحزب الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم المشروعة، وتعزيز دورهم كشركاء رئيسيين في مسيرة البناء والتعمير.

 العمال المصريون

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار على إيمانه الراسخ بأهمية العمل كقيمة إنسانية سامية، وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُحفّز الإبداع والإنتاجية، وتُسهم في تحقيق آمال وتطلعات العمال المصريين، مضيفًا: وفي هذا اليوم المجيد، يدعو حزب المصريين الأحرار جميع العمال المصريين إلى المزيد من الجهد والمثابرة، والعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر وتقدمها.

الرئيس السيسي يهنئ عمال مصر بعيدهم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر في يوم عيدهم، من خلال رسالة كتبها على الصفحات الرسمية لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".

وأضاف: "فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر، وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري عيد العمال العمال الجمهورية الجديدة

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