الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الحرية المصري": مصر والكويت جددا رفضهما لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

جانب من زيارة أمير
جانب من زيارة أمير الكويت لمصر

أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، بالبيان المصري الكويتي المشترك، الصادر بالتزامن مع زيارة  أمير الكويت للقاهرة.

وأكد أمين الحرية المصري في تصريحات له، أن العلاقات بين البلدين تاريخية وازدادت قوتها فى الفترة الأخيرة، مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

وتابع:" زيارة أمير الكويت هى الأولى لمصر منذ توليه الإمارة وتعكس متانة وقوة العلاقات القائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين".

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وأوضح “عطية” أن العلاقات بين البلدين راسخة وهناك تعاون مشترك فى عدة قطاعات منها “الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة”، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتى تشهد حالة من النمو، مضيفا أن هناك مصالح مشتركة ورؤى بين الزعيمين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

وأضاف عطية، أن تأكيد الجانبين على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو رسالة للعالم بالموقف العربي لرفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة، مؤكدا أن دور مصر فى القضية الفلسطينية واضح منذ قديم الأزل، وتسعي جاهدة بالشراكة مع الدول العربية من أجل نشر السلام وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية والوصول لحل لها.

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