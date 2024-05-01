الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هند رشاد: القمة المصرية الكويتية تأتى فى توقيت مهم للغاية وسط تحديات عربية وعالمية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة، تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث إنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضافت أمين سر إعلام النواب أن مصر والكويت تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية. 

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صحف القاهرة تبرز قمة الرئيس السيسى وأمير الكويت وأخبار الشأن المحلى

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برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

كما أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الزيارة التى قام بها أمير دولة الكويت الشقيقة الي القاهرة كانت فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تلعب كل من مصر والكويت دورًا مهمًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة.

وشددت النائبة هند رشاد علي أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تناولته المباحثات من مناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك بين  البلدين، وضرورة التوصل بصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الكويتية، حيث إنها تأتي في توقيت مهم للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أمير الكويت القاهرة السياسي والإقتصادى

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