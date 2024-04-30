الشهابى: زيارة أمير الكويت للقاهرة دفعة للعلاقات الراسخة بين البلدين

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بزيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، في أول زيارة له منذ توليه الحكم ديسمبر الماضى.

وأكد "الشهابي" أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وعميقة وتمتد لوقت إعلان استقلال الكويت.

وأضاف أن البلدين الشقيقين ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة‏ وتاريخ حافل ممتد عبر عقود وتحظى برعاية من قيادة البلدين عبر التاريخ المشترك وحرص منهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات المختلفة وخاصة فى القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأكد "الشهابي" أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للقاهرة، ليست الأولى فقد سبق أن زارها في 21 أكتوبر 2023، وكان وليًا للعهد، وذلك خلال حضوره مؤتمر قمة القاهرة للسلام نيابة عن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد.

كما زارها في 27 نوفمبر 2022 في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ممثلًا لأمير الكويت الراحل.

أكد رئيس حزب الجيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى زار الكويت في 17 ديسمبر 2023، معزيًا في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومهنئًا للشيخ مشعل بتوليه قيادة الكويت الشقيق ومتمنيًا له التوفيق فى قيادة أمور البلاد.

واختتم "الشهابي" أن الزيارة بمثابة دفعة للعلاقات بين القاهرة والكويت، مؤكدًا أن علاقات البلدين نموذج للعلاقات العربية العربية وأنهما متفقان فى معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك..حيث تعتبر الكويت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.