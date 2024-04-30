الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الشهابى: زيارة أمير الكويت للقاهرة دفعة للعلاقات الراسخة بين البلدين

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بزيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، في أول زيارة له منذ توليه الحكم ديسمبر الماضى.

وأكد "الشهابي" أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وعميقة وتمتد لوقت إعلان استقلال الكويت.

وأضاف أن البلدين الشقيقين ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة‏ وتاريخ حافل ممتد عبر عقود وتحظى برعاية من قيادة البلدين عبر التاريخ المشترك وحرص منهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات المختلفة وخاصة فى القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأكد "الشهابي" أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للقاهرة، ليست الأولى فقد سبق أن زارها في 21 أكتوبر 2023، وكان وليًا للعهد، وذلك خلال حضوره مؤتمر قمة القاهرة للسلام نيابة عن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد.

كما زارها في 27 نوفمبر 2022 في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ممثلًا لأمير الكويت الراحل.

أكد رئيس حزب الجيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى زار الكويت في 17 ديسمبر 2023، معزيًا في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومهنئًا للشيخ مشعل بتوليه قيادة الكويت الشقيق ومتمنيًا له التوفيق فى قيادة أمور البلاد.

واختتم "الشهابي" أن الزيارة بمثابة دفعة للعلاقات بين القاهرة والكويت، مؤكدًا أن علاقات البلدين نموذج للعلاقات العربية العربية وأنهما متفقان فى معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك..حيث تعتبر الكويت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

حزب الجيل الديمقراطي أمير الكويت علاقات تاريخية العلاقات المصرية الكويتية مؤتمر قمة القاهرة للسلام

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس