الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الجيل: قمة الرئيس السيسى وأمير الكويت شهدت توافقًا فى الرؤى بين البلدين

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارته الأولى إلى القاهرة منذ توليه الحكم، عكست حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لتشهد القمة المشتركة للزعيمين توافقا في الرؤى لمختلف القضايا العربية والإقليمية.

الحرب الإسرائيلية

وأوضح"هجرس"  في تصريحات له، أن القاهرة استضافت قمة الزعيمين في وقت حساس للغاية في ظل التوترات التي تتعرض لها المنطقة وفي ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وما تلاها من انزلاق القوى الإقليمية في هذا الصراع الذي يهدد أمنها واستقرار الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل بين دول المنطقة والتنسيق المشترك بينها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

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برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

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مدحت الكمار: زيارة أمير الكويت لمصر لها أهمية بالغة والقمة مع الرئيس إضافة للعمل العربى المشترك

القضية الفلسطينية

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا العربية والدولية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا والسودان واليمن، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية وسبل تخفيف التوترات في منطقة البحر الأحمر واحتواء التصعيد في المنطقة.

وشدد على أن زيارة أمير الكويت لمصر كانت حدثا مهما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، وإرسال رسالة إيجابية للعالم العربي.

ونوه إلى أن الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والعمل على نقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة القضايا العربية والإقليمية

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