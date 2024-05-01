مدحت الكمار: زيارة أمير الكويت لمصر لها أهمية بالغة والقمة مع الرئيس إضافة للعمل العربى المشترك

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، قائلًا: تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

زيارة أمير الكويت لمصر

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مصر ولقاءه الرئيس السيسي، هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي، ولها أهمية بالغة في التعبير عن مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والكويت.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت شهدت تطورًا مستمرًا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، فيما تعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

واختتم النائب مدحت الكمار أن مصر وخلال عهد الرئيس السيسي استطاعت تمتين كل علاقاتها العربية والإقليمية وبنجاح كبير، ومنها علاقاتها الوثيقة بدولة الكويت، مشددًا على أن قمة السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.

مركز البيانات والحوسبة السحابية

من جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلة غير مسبوقة نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح نحو المجتمع الرقمي ومحاولة الاستفادة من كل الإمكانات والأدوات التي تسهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

وأشاد الجندي، في بيان له، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات، مشيرًا إلى أن فخامته حريص على تحفيز المواطنين لا سيما فئة الشباب بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل تقديم كل ما يفيد مستقبل مصر، وتحقيق التقدم المطلوب للجمهورية الجديدة من خلال إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كل القطاعات والمجالات بما يستهدف الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة شاملة عن كل البيانات والمعلومات يمكن الاستفادة منها محليًا وعالميًا، وتكون عنوانًا مشرفًا للعالم بالجهود التنموية الشاملة التي تقوم بها مصر.