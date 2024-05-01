الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للبيع والشراء

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث انخفض الذهب في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاض بقيمة 20 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 1 مايو  2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاربعاء 1مايو   2024، حوالي 3485.75 جنيهات للبيع و3457.25 جنيها لعيار 24.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3050 جنيها للبيع و3025 جنيه للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2614.25 جنيها للبيع و2592.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2033.25 جنيه للبيع 2016.75 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3195.25 جنيه للبيع 3169.00 جنية للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أسعار الذهب في مصر تتجه للهبوط لمستويات 3 آلاف جنيه لعيار 21

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري

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أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2296.30 دولار للأوقية 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الاربعاء 1 مايو في مصر نحو 3050 جنيها للبيع و3025 جنيه للشراء. 

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