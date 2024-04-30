الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع طفيف فى مشتريات المصريين من الذهب.. وانتعاش المشغولات فى الربع الأول لـ2024

الذهب
الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضًا بنسبة 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن، ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي- المرسلة لجولد بيليون- عن أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان، لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.7 طن، وجاءت أفضل من مشتريات الربع الأخير من العام الماضي عند 6 أطنان. 

السبائك الذهبية

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن، منخفضة بنسبة 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن، ويرى تحليل "جولد بيليون" أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشي أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.

وكشف تحليل "جولد بيليون" عن أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر.

وقد أشار مجلس الذهب العالمي، في تقريره، إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى 42 طنا خلال الربع الأول، حيث تخطى الطلب الضعيف في كل من الإمارات (- 10%) والمملكة العربية السعودية (- 12%) التحسن الذي شهدته مصر (+ 3%). 

وأرجع مجلس الذهب العالمي السبب في تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولكن في مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية في الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية، بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية، بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. 

وقد تخطى الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الأول، الذي بلغ 13.2 طن، كلًا من الطلب في المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن، والطلب من الإمارات عند 10.8 طن، والكويت عند 4 أطنان.

المملكة العربية السعودية مجلس الذهب مجلس الذهب العالمي سعر الذهب المحلي صندوق النقد الدولي

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