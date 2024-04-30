الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خريطة توزيع العمل بدوائر محكمة استئناف القاهرة

محكمة استئناف القاهرة
محكمة استئناف القاهرة

حصل "الدستور" على مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة صيف للعام القضائي 2023-2024 (يوليو- أغسطس- سبتمبر).

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، التقى في مارس الماضي رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما عرضوا عليه أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

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الدستور محكمة استئناف القاهرة مشروع توزيع العمل

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