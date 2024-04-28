النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان

وقع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أيمن محمد عثمان رئيس جامعة أسوان، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة أسوان، وذلك خلال استقبال المستشار رئيس الهيئة لرئيس جامعة أسوان، بمقر رئاسة النيابة الإدارية عصر اليوم الأحد.

وشَهدَ مراسم التوقيع كل من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا– الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كل المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، والدكتور أيمن محمد عثمان– رئيس جامعة أسوان، بتبادل الدروع التذكارية.