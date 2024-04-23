الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يشيد بمؤتمر العدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

تلبية لدعوة المستشار عمر مروان - وزير العدل، حضر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من السادة الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل،  وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.

يأتي هذا المؤتمر الذي ينعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي ٢٣ و٢٤ / إبريل ٢٠٢٤، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدثُ تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والابداعية؛ مما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلًا عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.

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ومن جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رئيس النيابة الإدارية الذكاء الاصطناعي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية

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