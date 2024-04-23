الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خدمة جديدة للمواطنين.. وزارة العدل تتيح إمكانية حضور جلسات المحاكمة أون لاين

وزارة العدل
وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة للمواطنين والمحامين تتمثل في إمكانية حضور جلسات المحاكمة عن بعد في المحاكم المدنية.

وتشمل المرحلة الحالية توفير الخدمة للقضايا الكلية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية على أن تستكمل في باقي درجات التقاضي والمحاكم.

الخدمة تتاح من خلال طلب الحصول عليها، للمحامين المسجلين بخدمة إقامة الدعاوي المدنية، عن بعد ببوابة مصر الرقمية فقط ويمكنهم من خلالها طلب حضور الجلسة لأنفسهم أو أي من أطراف الدعوى عن بعد.

 

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وزير العدل: الدولة حريصة على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ووضع الإطار القانوني له

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نقل مكتب خبراء العدل بمجلس الدولة إلى القاهرة الجديدة

على جانب آخر، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري.

ويتناول مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر، ويشهد المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

وزارة العدل المحاكم المدنية محكمة شمال القاهرة بوابة مصر الرقمية

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