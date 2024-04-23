نقل مكتب خبراء العدل بمجلس الدولة إلى القاهرة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل رقم 1587 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، الكائن في 2 د مشروع23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة، إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.



وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2 د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.