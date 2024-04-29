الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متى سيجرى إصدار قانون العمل؟.. وزير العمل يجيب لـ«الدستور»

حسن شحاتة
حسن شحاتة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تسابق الزمن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعمل مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية.

وعن موعد "إصدار قانون العمل"، قال: سجلنا ملاحظات على مشروع القانون، بعد تسلمها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهى معروضة حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بمجال العمل، ثم عرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار.

حسن شحاتة وزير العمل موعد إصدار قانون العمل 2024

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